TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı

1️⃣ NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan’da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. pic.twitter.com/NxYziByhrr