Yunanistan'da çok uluslu 'İniohos' askeri tatbikatı düzenleniyor

Yunanistan’da ABD, Fransa, BAE, İspanya, Kanada, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın katılımıyla çok uluslu 'İniohos 21' askeri tatbikatı düzenleniyor.

Korfu Adası'ndan (Kerkira) Meis'e (Kastellorizo) ve Trakya'dan Girit'e kadar tüm Atina FIR hattı içerisinde icra edilen tatbikatta Yunanistan’ın kara, hava ve deniz kuvvetleri unsurları yer alıyor.

12 Nisan’da başlayan ve 22 Nisan’a kadar sürecek tatbikata ABD'den F-16 uçakları, MQ-9 İHA'lar ve bir KC-135 tanker uçağı, Fransa'dan Rafale ve Mirage savaş uçakları, BAE'den F-16'lar, İspanya'dan F/A 18 Hornet savaş uçakları, İsrail'den F-15 ile F-16'lar, Kanada'dan CGI- Air Weapon Managers sistemi ve Rum kesimi AW 139 tipi bir helikopter ile katılıyor.

Iniohos 2021 is in full swing! 💪



We are proud to take part in the international training exercise held in Greece alongside Air Forces from the United Arab Emirates, the United States, Greece, Cyprus, France, Spain, and Canada. pic.twitter.com/cTEqLIQRgD — Israeli Air Force (@IAFsite) April 20, 2021

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede her yıl gerçekleştirilen çok uluslu 'İniohos 21' askeri tatbikatının, Yunanistan'ın Akdeniz havzası bölgesindeki stratejik konumunu ve bölgedeki birçok ülkeyle sıkı iş birliğini yansıttığını öne sürdü.

An Emirati Viper beating up the low-level as part of Iniohos 2021. Toting captive AMRAAMs and a Sniper ATP just like the two-stick model we saw earlier, but the weathering on this one is just stupendous! By Giannis Nakis/HSSUP. pic.twitter.com/fktBH4jach — Abd Nav (@AbdNav2K2) April 14, 2021

Mora Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Andravida Hava Üssü'nde "İniohos 2021" tatbikatını izleyen Miçotakis, Atina'nın ortak değer, uluslararası hukuk, deniz hukuku sözleşmesi ve iyi komşuluk kurallarına uyum içerisinde olumlu bir gündem teşvik ettiğini iddia etti.

🇺🇸F-15 , 🇮🇱 F-16 , 🇪🇸F-18 , 🇫🇷Rafale during Iniohos 2021 exercise in Greece pic.twitter.com/Eg5hG5JAsR — TIGER (@wrongname46) April 13, 2021

​Miçotakis, dünyanın son derece karmaşık olduğunu ve Yunanistan’ın da yer aldığı bölgenin gittikçe istikrarsızlaştığını ifade ederek, "Yunanistan savunma imkanlarını güçlendirmeye ve silahlı kuvvetlerini yükseltmeye devam edecektir." diye konuştu.