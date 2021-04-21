MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi 'Anadolu' için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor. Amfibi Görev Grup Komutanlığı'nın harekâta hazırlık eğitimleri kapsamında çıkarma gemilerimiz, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleri ile müşterek eğitimler icra etti" denildi.