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    IDEF 2019 Aselsan M60 Tank Modernizasyonu

    IDEF 2021’de hazırlıklar tamamlanıyor

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Savunma
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    Sputnik Türkiye
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    IDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii için geri sayım başladı, tüm hazırlıklar devam ediyor. Sputnik’in medya sporu olduğu etkinliğe 63 ülkeden 105 heyetin katılımı kesinleşti. Fuara bu sene pandemi önlemleri dolayısıyla sadece savunma sanayii profesyonelleri ziyaretçi olarak kabul edilecek ve HES kodu sorgulaması yapılacak.

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda Tüyap Fuarcılık organizatörlüğünde 25-28 Mayıs 2021 tarihinde fiziki olarak gerçekleştirilecek olan IDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii için geri sayım başladı, tüm hazırlıklar devam ediyor.
    Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi tarafından hazırlıklar tamamlandı, 17 Mayıs itibari ile katılımcılar hazırladıkları stantlarının montajına başlayabilecek.

    63 ülkeden 105 heyetin katılımı kesinleşti

    Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği fuara, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlıları ile Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan heyet davetlerine 63 ülkeden 105 heyetin katılımı kesinleşti.

    IDEF’21’e 24 Bakan katılacağını bildirirken, 7 Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı, 20 Kuvvet Komutanı, 5 Emniyet Genel Müdürü ve Müsteşar seviyesinde üst düzey yetkililer yer alıyor. Fuara bu yıl ülkelerin savunma tedarikinden sorumlu üst düzey yetkililerin ilgisinin daha da artmış durumda. 2019 yılında olduğu gibi heyetler, katılımcılar ve ülkemiz savunma sanayisi tedarikinden sorumlu makamlar arasında randevulu görüşmeler planlanıyor.

    İlgi artıyor, fuarda ürün sergilenmesi için dördüncü salon da açıldı

    IDEF’in her sene katılımcıları artıyor ve fuara 1 ay kala satışlar tamamlanmak üzere. Bu yıl, artan katılım talepleri doğrultusunda ürün sergilenmesi için 4’üncü salon da katılımcıların hizmetine açıldı. Tedarik makamlarının, fuar alanına kurulan makam odalarında katılımcılar ve yabancı heyetler ile görüşmeler yapacaklları fuarda B2B görüşmeleri de yapılacak.
    Kovid-19 tedbirleri kapsamında, usul ve esaslara uygun şekilde tüm önlemler alınarak, yüz yüze görüşmeler planlanıyor. Katılımcılar ise görüşme taleplerini oluşturmaya başladı.

    Paneller IDEF TV tarafından canlı yayınlanacak

    IDEF’21 de sektörün önemli isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı ve savunma sanayii alanında önemli gelişmelerin masaya yatırılacağı paneller planlandı. Fuarın 2.-3.-4. gününde yapılacak olan bu paneller IDEF TV tarafından da canlı olarak yayınlanacak. IDEF’in en önemli parçalarından biri olan işbirliği ve sözleşme imza törenleri de planlanıyor. Özellikle yabancı heyetlere MİLGEM tanıtımı da gerçekleştirilecek.

    Fuara gelenlere HES kodu sorgulaması yapılacak

    Tüyap Fuarcılık Grubu ‘Ticaret İçin Önce Sağlık’ bilinciyle TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan ilk ve tek fuarcılık şirketi oldu ve Sağlık ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği uyarınca fuar alanında önlemler alındı. Bu kapsamda fuar alanına gelen herkesin HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü, henüz alana giriş yapmadan gerçekleştirilecek ve alanda maskesiz dolaşıma izin verilmeyecek. Fuarda yüzde 100 taze dış havanın alana aktarılması için gerekli değişiklikler de yapıldı. Ortak kullanım alanları ve fuara girişler de sosyal mesafeye uygun olarak hazırlandı.

    Pandemi dolayısıyla fuara yalnızca savunma sanayii profesyonelleri ziyaretçi olarak kabul edilecek

    Pandemi tedbirleri doğrultusunda, fuar alanında aynı anda bulunabilecek kişi sayısında gidilen kısıtlamalara bağlı olarak, fuara yalnızca savunma sanayii profesyonelleri ziyaretçi olarak kabul edilecek. Protokol günü şeklinde kurgulanan birinci gün, fuar ziyarete kapalı olacak. Ziyaretçiler, yalnızca ön taleplerini iletirken seçtikleri gün fuarı ziyaret edebilecek. Bu uygulama, katılımcılar için de benzer bir şekilde planlandı ve onlar da her gün için alanda bulunacak kişilerin atamasını önceden yapacak.

    2 bin 900 metrekarelik bekleme alanı

    Fuar alanında sürekli olarak yoğunluk kontrolleri yapılacak ve alana girişler, bu kontroller doğrultusunda sağlanacak. Buradan hareketle ziyaretçilerin alana girişlerde beklemesi gerekebileceği öngörüsü ile 2 bin 900 metrekarelik bir bekleme alanı, misafirler için hazırlandı.

    IDEF’21, hibrit fuar deneyimini de yaşatacak

    IDEF 2021’de katılımcı firmalar potansiyel alıcılarla buluşabilsin diye Connect akıllı eşleştirme sistemi, tarafların potansiyel alıcılar ile çevrimiçi görüşmelerini mümkün kılacak.

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    Etiketler:
    HES, Kovid-19, pandemi, hibrit, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milgem Projesi, savunma sanayi, Fuar, IDEF 2021, IDEF, Türkiye
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