'Beşinci nesil Su-57 avcı uçaklarına İHA'larla taarruz etme özelliği yükleniyor'

Sputnik'e konuşan Rus havacılık sektöründen bir kaynak, Su-57 savaş uçaklarına bir İHA grubunu yönetme fonksiyonunun yükleneceğini ve bunun için gerekli donanım ve yazılımı geliştirme çalışmalarına başlandığını ifade etti.

İHA'ların yarı simülasyon modellemesini kullanarak taşıyıcı savaş uçağıyla ve kendi aralarında etkileşim kurmasını sağlayacak sistemin karadan yönetilmesi için bir stant üretileceğini söyleyen kaynak, Su-57'lerde hangi tip İHA'ların kullanılacağını açıklamadı.

Bir Su-57 avcı uçağının, iç gövde bölmesinde 10'dan fazla keşif ve taarruz İHA'sının yanı sıra elektronik harp İHA'sı taşıyabileceğini kaydeden kaynak, "Su-57, düşmana ait hava savunma sisteminin menzil alanına girmeden önce bir grup İHA'yı fırlatacak. İHA'lar sistemin radarlarına müdahale edecek, bilgi kanallarını yanlış hedefler olarak yeniden yükleyecek ve uçaksavar sistemlerine yüksek hassasiyetli hava silahları olarak doğrudan saldırı gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Beşinci nesil bir savaş uçağı olan Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor. Su-57 uçakları, diğer ülkelerde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.