AKSUNGUR için yeni atış menzili hedefi 45 kilometre olarak belirlendi

TUSAŞ, KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzille başarılı bir atış gerçekleştiren AKSUNGUR SİHA'nın menzilinin, yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılarak yeni bir başarı daha elde edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ), yapılan açıklamaya göre, gündüz ile gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yüklerle icra eden, orta irtifa uzun havada kalışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi AKSUNGUR, bir faaliyeti daha tamamladı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan havalanan AKSUNGUR, uydudan kontrolle Sinop açıklarına giderek 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi vurdu.

AKSUNGUR'un, aynı faydalı yükle, menzilinin yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen AKSUNGUR, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine topluyor.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada kalarak önemli başarıya imza atmıştı.