Rusya, yeni savunma sistemi füzesini denedi

Rusya, Sarı Şagan poligonunda yeni savunma sistemi füzesini denemek amacıyla fırlatma işlemi gerçekleştirdi.

Rus Tümgeneral Sergey Grabçuk'un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre yapılan bir dizi denemenin ardından yeni füzenin istenen özellikleri taşıdığı teyit edildi.

Askerler belirlenen hedefi vurarak görevi başarıyla tamamladı.