MSB: Azerbaycan ordusu askerleri Isparta'da komando eğitimi aldı

Azerbaycan Ordusu’nun kahraman askerleri, Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi K.lığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi K.lığındaki 6 haftalık “Komando Temel Eğitimleri”ni başarıyla tamamladı. Kardeşlerimiz için kurs kapanış töreni icra edildi🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/lfhik1kcVD