ABD'nin son 25 yılda Avrupa'da düzenleyeceği en büyük tatbikatın Estonya ayağı başlıyor

Estonya Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin Avrupa'daki Defender Europe tatbikat serisinin Estonya ayağı olan 'Swift Response' tatbikatının bu akşam başlayacağını duyurdu.

Swift Response, ABD'nin 16 Avrupa ülkesinde 28 bin askerin katılımıyla gerçekleştireceği son 25 yılın en büyük tatbikatı Defender Europe’un ilk ayağı olma özelliğini taşıyor.

Estonya Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çarşamba akşamı, Savunma Kuvvetleri’nin Merkez Poligonu’nda, ABD Ordusu 41. Sahra Topçu Tugayı’nın MLRS çok namlulu roketatarları ile atış talimi gerçekleşecek. Beş roketatar 10’dan fazla roket fırlatacak. Bu tür topçu sistemleri, uzak mesafede yer alan özel öneme sahip hedefleri vurmak için tasarlanmıştı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 7 Mayıs günü, ABD 82. Hava İndirme Tümeni askerlerinin Estonya’nın Yarvas bölgesindeki Nurmsi havalimanına çıkarma operasyonu gerçekleştireceği aktarıldı. Operasyon sırasında ağır teçhizat ve ekipman da paraşütlerle indirilecek.

Swift Response tatbikatı sırasında, kriz durumunda Estonya savunmasının işleneceği ifade edilirken manevralara Estonya, ABD ve İngiltere'den yaklaşık 2 bin 500 asker, 20’den fazla savaş uçağı ve 25 helikopter katılacak.

The Swift Response military exercise starts today in Tapa with a live-fire exercise and later the largest airborne exercise in Estonian history. #SwiftResponse is a part of #DefenderEurope, which involves 28,000 U.S., NATO, & partner militaries from 26 nations. #StrongerTogether pic.twitter.com/pLAxCtBcEh — USEmbassyTallinn (@USEmbTallinn) May 5, 2021

Tatbikat 14 Mayıs’a kadar sürecek.