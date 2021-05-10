‘Radarların yakalayamadığı Drel uçak bombaları, bu yıl Rus ordusu envanterine girecek’

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni kendinden güdümlü uçak bombası Drel’in bu yıl Rus ordusu envanterine girmeye başlayacağını belirtti.

Borisov, Rus medyasına açıklamasında, “Testler, Drel uçak bombasının etkinliğini teyit etti. Devlet savunma alımlarına uygun olarak 2021 ve 2022-2023 döneminde ordu envanterine teslim edilecek” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Drel uçak bombaları ile taktik hava filosunun donatılacağını da sözlerine ekledi.

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki NPO Bazalt tarafından geliştirilen Drel uçak bombası zırhlı araçları, karadaki radarları, enerji santrallerinin kontrol noktalarını ve uçaksavar füze sistemlerini imha etme yeteneğine sahip.

Radarlara yakalanmayan Drel, uçaktan atıldıktan sonra en az 30 kilometre boyunca uçma özelliğine sahip. Bu özellik, savaş uçağına, düşmanın hava savunma bölgesine girmeden bomba fırlatma imkanını tanıyor.