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    TB-2/3 model SİHA'ların çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'dan kalkışına dair çizim

    Forbes: Türkiye, TCG Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek drone uçak gemisi yapacak

    © Fotoğraf : YouTube/GTU HUK
    Savunma
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    Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın şirketin ürettiği SİHA'ların artık deniz kuvvetlerinde de görev yapacağına dair tanıtımını haberleştiren ABD'nin Forbes dergisi, Türk donanmasının TCG Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek drone uçak gemisine dönüştürebileceğine dikkat çekti.

    Son dönemde Türkiye'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) gündeme taşıyan ABD medyası, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'ya ABD yaptırımlarına uğrayan yeni nesil F-35 savaş uçaklarının yerine SİHA'ların konuşlandırılacak olmasını merceğe aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın sahibi olduğu Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın şirketin ürettiği SİHA'ların artık deniz kuvvetlerinde de görev yapacağına dair tanıtımını haberleştiren Forbes, Türk donanmasının TCG Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek drone uçak gemisine dönüştürebileceğine dikkat çekti.

    Derginin savunma sanayi alanında uzmanı David Axe imzalı haberde, Haluk Bayraktar'ın TB-3 model SİHA'nın 3 D çizim görüntülerini ilk kez paylaşarak "TB3'ün kanatları katlanabiliyor, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek. Deniz Kuvvetlerimize önemli katkı sunacak" dediği tanıtımla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

    "İşte karşınızda Türk donanmasının drone uçak gemisi" başlıklı haberde, 'Türk savunma sanayinin TB-2/3 model sabit kanatlı SİHA'ları gemilerden fırlatmanın etkili bir yolunu bulduğu' vurgusu yapılarak şu yorumlar getirildi:

    "Bir vinç-makara sistemini bir rampa ile birleştiren çok basit yöntem, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek SİHA uçak gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir."

    "Bu düzenleme aynı zamanda Anadolu'nun insanlı uçaklar konuşlandırma ve fırlatmasını da sağlamalı, ancak Türkiye'nin hem (231.82 m uzunluğunda, uçuş güvertesi de 202 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğinde olan) Anadolu'nun  güvertesinden kalkabilen hem de kaydadeğer miktar yakıt ve silah taşıyabilen bir uçak geliştirmesi pek olası değil."

    "Geminin merkez hattında bir vinç ve kasnak görülüyor. Kablo, güvertede pruva rampası boyunca, TB-2/3'ün fırlatılmaya hazır olduğu noktaya kadar uzanıyor. Vincin dronu güverte boyunca ve rampadan yukarı sürüklemesi öngörülüyor."

    "Bu, 6.5 metre uzunluğundaki TB-2/3’ün 100 beygir gücündeki motorunun itme gücüyle birleştiğinde, pervaneli SİHA'yı 300 kiloluk yükünün büyükkısmı veya tamamıyla havada uçurabilir."

    "Fırlatma sistemi sadeliği içinde zarif. Sınırlamaları olduğu aşikar, ancak Türk donanmasının hava kanadının çoğunluğu SİHA'lardan oluşan bir havacılık gemisinin dünyadaki ilk operatörü olmasına hizmet edebilir. Vinç-rampa kombinasyonu, SİHA'nın kendisi daha fazla beygir gücü sağlamadığı sürece TB-2/3'ten daha ağır SİHA'lrı fırlatamayabilir."

    "Anck sistemin net bir avantajı var: Bazı alternatif drone fırlatma donanımlarının yapabileceği gibi güverteyi engellemiyor. Deniz kuvvetleri, en azından 1960'lardan beri sabit kanatlı keşif ve hedef insansız hava araçlarını uçak gemilerinden ve diğer büyük güverteli gemilerden kaldırıyor. Ancak bu insansız hava araçları genellikle bir rampada beşik pozisyonundayken roket iticilerinin ateşlemesiyle havalandı..."

    "Anadolu, dünyanın birçok havacılık gemisi gibi fırlatma düzeneğinden yoksun. Vinç ve rampa fırlatma yöntemi bir çare olabileceği gibi Anadolu gibi gemilerden uçmak için özel olarak tasarlanan savaş uçağı olan F-35'in programından çıkarıldığı için de gerekli."

    "Sadece birkaç modifikasyonla Anadolu, TB-2/3 SİHA'ları ve helikopterlerinden oluşan iş görür bir hava kanadıyla donanabilir. Evet, gemi havadan havaya savaş uçağından mahrum kalır. Ama sofistike sensörleri, uzun havada kalma süresi ve küçük, isabetli mühimmatlarıyla TB-2/3, başarısı kanıtlanmış bir gözetleme ve vurma platformu."

    "Sonbaharda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki kısa süren kanlı savaş sırasında Azerbaycan’ın TB-2'leri ve diğer insansız hava araçları yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, toplarını ve hava savunma sistemlerini imha etti. Aynı tür bir robotik hava kampanyasının denizdeki bir mobil platformdan yürütüldüğünü hayal edin."

    "Türk sanayisi, Anadolu ile de uyumlu olabilecek hafif insanlı avcı uçağı geliştirmeyi değerlendirmeye almıştı. Ancak Çin ve Rusya’nın rampadan fırlatılan insanlı avcı uçaklarıyla ilgili deneyimleri gösterge kabul edilirse, fırlatma mekanizmaları olmayan kısa bir gemiden faaliyet gösterecek Türk jeti  felç edici performans sınırlamalarına uğrayabilir."

    "SİHA'lar ve onları havalandırmak için basit bir yöntem muhtemelen takip edilmesi gereken yol. Yapımı son aşamasına gelen Anadolu, 2022'de filoya katılabilir."

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