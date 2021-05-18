'ABD özel kuvvetlerinin Tuna Nehri’ndeki tatbikatlarında Rusya ile çatışma halinde yapılacak manevralar çalışıldı'

ABD merkezli Business Insider (BI) sitesi, mayıs başlarında ABD’nin Avrupa Özel Harekat Komutanlığı tarafından Romanya’da gerçekleştirilen Trojan Footprint 21 ve Black Swan 21 tatbikatlarının Rusya ile olası bir çatışma halinde yapılacak manevraları pekiştirmeye yönelik olduğunu yazdı.

Yunanlı askeri uzman Stavros Atlamazoğlu’nun imzasını taşıyan yazıda, mayıs başlarında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Avrupa Özel Harekat Komutanlığı tarafından Romanya’da, Tuna Nehri’nde gerçekleştirilen Trojan Footprint 21 ve Black Swan 21 tatbikatlarında Rusya ile olası bir çatışma halinde yapılacak manevraların çalışıldığı ileri sürüldü.

Kırım’ın Amerikan birlikleri için önemine dikkat çekilen makalede, “Kırım, donanma özel kuvvetlerinin operasyonları için ideal bir bölge olabilirdi. SEAL ekipleri karaya inebilir, pusu kurabilir, denizde ve karada keşif yapabilir, su altı özel operasyonlarına katılabilir, örneğin okyanusta sensörler kurabilir ve düşman gemilerine manyetik mayınlar yerleştirebilirdi” iddialarına yer verildi.

Moskova’nın Washington'u denizde ve havada üstünlükten yoksun bıraktığına dikkat çeken yazar, Kırım'ı ise karada ve havada Rusya'nın güney sınırlarını koruyan güçlü bir kale olarak nitelendirdi.

Manevra eğitiminin ABD Donanması özel amaçlı savaş botlarının mürettebatını da etkilediği kaydedilen yazıda, askerlerin farklı su havzalarında ‘etkili bir şekilde hareket etmek’ amacıyla eğitildiği vurgulandı.

Tatbikatlara katılan askerlerden biri, BI’ye demecinde botların temel avantajlarının görünmezlik ve ateş gücü olduğunu söyledi. Yazarın iddiasına göre ise bu sayede özel kuvvetler, Kırım’daki Rus tesislerine sızması sağlanmış olacak.

ABD’li askerlerin gerçekleştirdiği tatbikata Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, Gürcistan, Macaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya, İspanya, Ukrayna ve İngiltere'den özel kuvvetler de katılmıştı.