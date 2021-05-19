Rusya'ya ait 2 Tu-160 uçağı Barents Denizi’nin hava sahasında planlı uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rusya’ya ait 2 Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Barents Denizi’nin hava sahasında 7 saatlik planlı uçuş gerçekleştirdiği, Tu-160’lara MiG-31 avcı uçaklarının da eşlik etiği belirtildi.
Açıklamada, “Uzun menzilli uçak filosundan 2 Tu-160 stratejik füze taşıyıcı uçak, Barents Denizi’nin tarafsız sularının hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçaklara Kuzey Filosu Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliği'nin MiG-31 avcı uçaklarının mürettebatları eşlik etti. Uçuş 7 saatten fazla sürdü” ifadelerine yer verildi.
Uzun menzilli uçak mürettebatlarının Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız sularının hava sahasında düzenli uçuşlar gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşlarının uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiği vurgulandı.
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