Rusya'dan Baltık Denizi'nde ABD'ye ait bombardıman uçağına önleme

Rusya Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2021 tarihinde, Rusya hava sahası kontrol araçları, Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde, Rusya devlet sınırına yaklaşmakta olan bir hava hedefi tespit edildi" denildi.

Bunun üzerine havalandırılan Batı Askeri Bölgesi'ne ait Su-27’nin hedefi, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H bombardıman uçağı olarak belirlediği ifade edilen açıklamada, yabancı uçak rotasını değiştirdikten sonra Rus jetin üslendiği havaalanına geri döndüğü aktarıldı.

Su-27 uçuşunun uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.