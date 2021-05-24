'Rus Donanmasının ustaca manevrası, Çin gemilerini ABD'nin filosu ile karşı karşıya gelmekten kurtardı'

Çinli analistlerin paylaştığı bir habere göre Rus Donanmasının gemileri, ABD ve müttefiklerinin Doğu Çin Denizi’ndeki kapsamlı tatbikatı nedeniyle zor duruma düşen Çin’e ait gemilerin yardımına yetişti.

Çin’de yayınlanan Baijiahao sitesinin haberine göre ABD ve Japonya donanmalarının yoğun askeri faaliyetleri nedeniyle gerilimin devam ettiği Asya-Pasifik bölgesinde Japon deniz kuvvetleri, Doğu Çin Denizi’nde ABD, Fransa ve Avustralyalı gemilerin de katılımıyla kapsamlı bir tatbikat düzenleneceğini duyurdu.

Bu eylemlerin Çin’i kontrol altına almayı amaçladığı ve Pekin'e karşı doğrudan bir provokasyon niteliği taşıdığı belirtilen yazıda,ifadeleri kullanıldı.

Pekin’in olup bitenleri dikkatsiz bırakamayacağı ve bölgeye üç gemi gönderdiği belirtilen yazıda, ancak işlerin planlandığı gibi gitmediği ve Çin’in savaş gemilerinin Kume Adası’nın 120 kilometre kuzeybatısında tespit edildiği ifade edildi.

Bu gergin dönemde Çin Donanmasının Japon ulusal sularına bu kadar yakın olmasının yeni bir diplomatik skandala ve gerilimin tırmanmasına neden olacağı kaydedilen yazıda, dört ülkenin gemi sayısının Çin’e göre çok fazla olduğundan ve teoride tehlikeli bir çarpışma meydana gelebileceğinden durumun oldukça gerildiği vurgulandı.

Ancak müttefiklerin dikkati birden farklı yöne kaydı, zira Rusya Pasifik Filosuna ait altı geminin denize açıldığı ve Hokkaido'daki Soya Burnu'nun batısında kendi tatbikatını başlattığı ortaya çıktı. Rus Donanmasının bu ustaca manevrası ABD ve Japonya liderliğindeki deniz grubunda kafa karışıklığı yarattı ve Çin’in gemileri bundan yararlanarak tehlikeli bölgeyi rahat bir şekilde terk ederek Pasifik Okyanusu’na açıldı.

Yazarlara göre Rus Donanmasının yardımı hiçbir zaman bu kadar faydalı olamamıştı.

Rus gemilerinin bu yerde görülmesinin tesadüf eseri olmadığına dikkat çekilen yazıda, “Ruslar, Japonya'nın Kuril Adaları yakınlarında artan askeri faaliyetlerinden endişe duyuyor ve bu nedenle bölgede oldukça sık devriye geziyor” ifadeleri kullanıldı.