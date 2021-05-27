Kalaşnikov, denediği yeni silahın videosunu paylaştı

Rus silah üreticisi ‘Kalaşnikov’ şirketi, henüz detayları bilinmeyen yeni silahın deneme anının videosunu paylaştı.

Kalaşnikov’un sosyal medyadan paylaştığı videoya, “Bu, büyük tanıtım öncesi bir spoiler. Tahmin edin ne tanıtacağız?” yazısı eklendi.

Sosyal medya takipçileri, videoda bir tanksavar füze sistemi testinin gösterildiği tahmininde bulundu.

​Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yapay zekaya sahip ve kendi başına savaşabilen robotların seri üretimine başladığını duyurmuştu. Şoygy, “geleceğin silahını” oluşturma yönünde büyük çalışmaların yapıldığını da kaydetti.

Şoygu, “güvenilir ve sağlam raylara” duran sanayi sayesinde ordunun gücünün arttığını söyledi.

На странице концерна «Калашников» в социальных сетях появилось видео испытаний нового оружия https://t.co/50cHScJWm8 — МК (@mkomsomolets) May 26, 2021

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