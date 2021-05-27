Rus jetinden Barents Denizi’nde Norveç uçağına önleme

Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hedefi Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait R-3C Orion devriye uçağı olarak tanımladı ve Barents Denizi suları üzerinde refakat etti" ifadelerine yer verildi.

Hava hedefini belirlemek için Kuzey Filosu Hava Savunması'na ait MiG-31 jetinin havalandırıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus jetinin uçuşu tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı uyum içinde gerçekleştirildi. Rusya sınırının ihlaline izin verilmedi" denildi.