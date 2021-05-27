Rusya’da beşinci nesil hafif avcı uçağı geliştiriliyor

Uçak yapım endüstri sektöründen bir kaynak, Sputnik’e demecinde Suhoy şirketinin Rusya’nın ilk beşinci nesil hafif, çok amaçlı tek motorlu avcı uçağını geliştirdiğini belirtti.

Yetkili, “Uçak geliştirilirken ‘ürün 30’ adlı yeni motor, radar görünürlüğünü azaltan kaplamalar, kabin elektronik aygıtları, silahlar dahil olmak üzere Su-57 avcı uçağının geliştirilmesi çerçevesinde biriken altyapının yaygın olarak kullanılması planlanıyor” diye konuştu.

Şimdiye kadar Su-57 dahil olmak üzere Rusya’da geliştirilen tüm avcı uçaklarının iki motorla donatıldığı biliniyor.

Sputnik’e konuşan yetkilinin aktardığı üzere yeni uçağın kalkış ağırlığı en fazla 18 ton olacak, azami hızı 2 Mach’ı geçecek, yani ses hızından yaklaşık olarak 2 kat daha hızlı hareket edecek. Uçak aynı zamanda düşük radar izi, süper manevra kabiliyeti ve saptırılmış itme vektörlü motor nedeniyle hızlı kalkış kabiliyetiyle öne çıkacak.

“Avcı uçağında, birçok modern tek motorlu uçakta uygulandığı üzere gövde altında bir adet hava alığı olacak” diyen yetkili, test aracını geliştirme aşamasında yurtdışında üretilen avcı uçaklarında denenmiş olan 3 ve 4 serili AL-31 FN turbofan motorun kullanılabileceğine işaret etti.

Dünyada yaygın olarak kullanılan tek motorlu avcı uçaklarının en bilinenleri, ABD yapımı F-16 ve F-35, İsveç menşeili JAS-39 GRIPEN ve Çin yapımı J-10 uçaklarıdır. Tek bir motorun olması üretim maliyetini ve işçilik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltıyor, aynı zamanda uçağın kullanımını ve bakımını kolaylaştırıyor. Diğer yandan tek motor, savaş jetlerinin güvenilirliğini ve dayanıklılığını azaltıyor, maksimum savaş yükünü sınırlıyor ve dolayısıyla savaş potansiyellerini sınırlıyor.