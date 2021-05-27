Azerbaycan, sınırda 6 Ermeni askeri esir aldı

Azerbaycan, ordusunun sınırdaki konuşlanma noktalarına çıkan bir yola mayın döşemeye girişmek ile suçladığı altı Ermeni askeri esir aldı. Ermeni tarafı, askerlerin Ermenistan topraklarında esir alındığını söylüyor.

Azerbaycan ordusunun açıklamasında, “Aciliyetle gerçekleştirilen operasyonun sonucunda Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine açılan ikmal yoluna mayın döşeme teşebbüsünde bulunan altı Ermeni asker esir alınmıştır” denildi.

Ermenistan, askerlerinin Azerbaycan tarafından esir alındığını doğruladı. Ermeni tarafının açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: “Sınırdaki geğarkunik bölgesinde mühendislik çalışmaları yürütmekte olan askeri birimimizin çevresini sarmış altı askerimizi esir almıştır”.

Ermenistan tarafı, salı günü de Azerbaycan’ın sınır bölgesine ateş açtığını, bunun sonucunda bir Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Azerbaycan tarafı, bunun bir hata olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan bu son gelişmeler, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Erivan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesini izliyor.