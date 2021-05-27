Rus MiG-31 jetinden Barents Denizi’nde Norveç uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31 avcı uçağının üst üste iki gündür Barents Denizi’nin hava sahasında Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait uçağa eşlik etmek amacıyla havaya kaldırıldığını duyurdu.

Rusya Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ordu birlikleri, üst üste iki gündür Barents Denizi’nin hava sahasında Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait uçağa eşlik etmek amacıyla havaya kaldırıldığı belirtildi.

Rus hava sahası kontrol araçlarının Barent Denizi üzerindeki hava sahasında Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava hedefi tesit ettikleri kaydedilen açıklamada, “Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya Federasyonu’nun sınırının ihlaline izin verilmemesi amacıyla Kuzey Filosu hava savunma kuvvetlerine ait nöbetçi uçaklardan bir MiG-31 avcı uçağı havaya kaldırıldı” denildi ve eklendi:

“Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-3C Orion devriye uçağı olarak belirledi ve ona Barents Denizi üzerindeki hava sahasında eşlik etti” ifadelerine yer verildi.

Norveç’e ait askeri uçağın yönünü değiştirmesinin ardından Rus jetinin sorunsuz bir şekilde üssüne döndüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Rus avcı uçağının uçuşu, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdi. Rusya Federasyonu sınırını ihlaline izin verilmedi” vurgusu yapıldı.

Rus askerler dün de Barents Denizi’nin hava sahasında Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağa önleme yapıldığını bildirmişti.

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