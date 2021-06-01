Lukaşenko: Rusya’dan modern silah sevkiyatı yapılacak

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’e modern Rus silahlarının sevkiyatının yapılacağını söyledi. Lukaşenko, sevkiyatın hangi koşullarda yapılacağının ise henüz belirlenmediğini belirtti.

SB.Belarus Segodnya sitesinin aktardığına göre Lukaşenko, bugün Belarus-Rusya iş birliği hakkındaki bir toplantıda Soçi’de gerçekleştirdikleri görüşmelerin neticeleriyle ilgili “Rusya, Belarus’a modern silah sevkiyatı yapacak” açıklamasını yaptı.

Lukaşenko, görüşmelerde ele alınan konulardan birinin Belarus’a silah sevkiyatı da dahil olmak üzere askeri-teknik alanda işbirliği olduğunu ifade etti.

“Sevkiyatın hangi koşullarda yapılacağı belirlenecek” diyen Lukaşenko, daimi olarak Rus güçlerinin konuşlandırılması veya bir üs kurulması yönünde hiçbir şey konuşulmadığına dikkat çekti.

Lukaşenko, “Buna ihtiyacımız yok. Zira Birlik Devleti askeri güvenliği anlayışımız doğrultusunda böyle bir şeye henüz hiç gerek de yok. Olur da herhangi bir şüphe meydana gelir, NATO’da askeri kriz yönünde bir hareketlilik görülürse, Rus birlik ve askerleri 24 saat içinde Belarus’a transfer edilecek. Üsler, hava üsleri vesaire belirlendi” dedi.

Lukaşenko’dan Batı’ya: Siz kendinize bakın

Böyle bir adımın ancak askeri durumun gerginleşmesi durumunda atılacağını bir kez daha vurgulayan Lukaşenko, “Batı’daki bu alçakların Rusya, Çin veya başka birilerinin üsleriyle ilgili bize karşı bir suçlamada bulunmaya hakkı yok. Ne diye suçlayacaklarmış? Siz yakınlaşıyor, Polonya’da üsler kuruyorsunuz. Kendi kabahatlerini görmüyorlar da bizi her yönden taşa tutmaya başlayıveriyorlar. ‘Ah, Belarus yabancı birliklerin toplandığı bir yer haline geliyor’muş… Siz kendinize bakın” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko ayrıca ilgili makamlara Rus meslektaşlarıyla birlikte Belarus’un en çok hangi modern silahlara ihtiyacı olduğuna karar vermeleri talimatı da verdi.