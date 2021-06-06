'Rusya’nın ‘yanıta yer bırakmayan’ nükleer saldırı olasılığı ABD’yi endişelendiriyor'

Kris Osborn “Hedefe yönelik ve yıkıcı nükleer saldırı ilk vuruştan itibaren tartışmalı bölgeyi hızla ele geçirmeye yardımcı olabileceği ve risk seviyesini, ABD’nin, küresel felaketten kaçınmak için karşılık vermemeye karar verebilecek kadar yükselteceği düşünülebilir” diye yazdı.

ABD’li gazeteci, Moskova böyle bir şey düşünüyorsa bunun Washington için çok riskli bir yaklaşım olacağını kaydetti.

Rusya ve ABD’nin, düşük güçlü taktik silaha sahip olması, nükleer savaş eşiğinin düşürülmesi olasılığını gündeme getirdi. Sıkı çevreleme politikası taraftarları, nükleer saldırının seviyesi ne olursa olsun ölümcül bir karşı saldırıya yol açacağını dile getiriyor. Osborn, ABD stratejisinin verdiği mesajın, karşılık olarak “tam yok etme” düşüncesinden ibaret olduğunun altını çiziyor.

Düşük güçlü nükleer başlık Trident II D5 üzerine odaklanırken Pentagon’un, bu başlıkların “Rusya’ya yönelik caydırmayı güçlendirmeye” yardımcı olacağını ve büyük nükleer savaş olasılığını azaltacağını düşündüğü ifade edildi. Osborn, bu konseptin, “belirli bir amaç için konuşlandıran yıkıcı silahı asla kullanmama” paradoksuna dayandığını yazdı.