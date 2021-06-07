NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya-NATO Konseyi'nin toplanması için Moskova'yla temas halindeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın büyükelçiler düzeyinde Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapılması için Moskova'yla görüşmeler yaptığını söyledi.

Atlantik Konseyi'nde konuşan Stoltenberg, "Moskova'ya Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapma teklifinde bulunduk ancak henüz bir yanıt alamadık. Konseyin toplanması için şu anda Rusya'yla temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Stoltenberg, Rusya'ya her fırsatta yönelttiği suçlamalara konuşması sırasında tekrar değindi.

Rusya'nın 'düşmanca faaliyetler planı' bulunduğunu öne süren NATO Genel Sekreteri, bu planın Batı'nın demokratik süreçlerine müdahaleyi, yıkıcı siber saldırıları ve dezenformasyonu kapsadığını iddia etti.

Rusya'nın Belarus gibi otoriter rejimlere destek verdiğini savunan Genel Sekreter, ilişkilerde öngörülebilirliğin sağlanması için Moskova'yla diyaloğa devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bu arada Stoltenberg, Arktik'teki buzların erimesinin, Rusya'nın bu bölgedeki askeri etkinliğinin ve Çin'in bölgeye ilgisinin NATO'nun Arktik'e verdiği önemin seviyesini artırdığını ekledi.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması, tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve işbirliği yapması için imkan sağlıyor. Ancak büyükelçiler düzeyinde toplanan Konsey, taraflar arasındaki gerilim nedeniyle çok uzun bir süredir düzenli şekilde toplanamıyor.