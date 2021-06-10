ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, 2023 sonrası TSK envanterine kazandırılacak bazı ürünleri açıkladı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, 2023 sonrası TSK envanterine katılması beklenen ASELSAN ürünlerinin bazılarını açıkladı.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gerçekleştirilen '2023 sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri' oturumuna katılan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, 2023 sonrasında ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katacağı ürünlerden bazılarını açıkladı.

M5 Dergi'nin aktardığına göre Görgün’ün açıkladığı projeler şunlar: