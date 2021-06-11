Rusya ve Belarus, eylüle kadar 3 kez ortak tatbikat yapacak

Rusya Batı Askeri Birimi Komutanı Aleksandr Juravlev’in açıklamasına göre Belarus ile haziran-eylül döneminde 3 kez ortak tatbikat gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Juravlev, Rusya ile Belarus arasında haziran-eylül döneminde 3 kez ortak tatbikat gerçekleştirileceğini, yaz başından beri birliklerin eylülde yapılacak ortak Zapad-2021 stratejik tatbikatına hazırlandığını belirtti.

“Haziran ayı itibarıyla her türlü destek için bir dizi özel tatbikat gerçekleştirilecek, bunlardan üçü Belarus Silahlı Kuvvetleri ile olacak” diyen Juravlev, her iki ülkedeki poligonların da kullanılacağını kaydetti.

Belarus Savunma Bakanlığı mart ayında Rusya ile askerlerin eğitimine yönelik üç merkez kurulmasının planlandığını bildirmişti.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği: Baltops tatbikatında B-52H uçağı kullanılması provokasyon

Bu arada Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, NATO ülkelerinin Baltık Denizi’ndeki Baltops tatbikatında ABD’ye ait B-52H bombardıman uçağının kullanılmasını eleştirdi ve durumu provokasyon olarak nitelendirdi.

Büyükelçiliğin Twitter’daki açıklamasında, “Baltops tatbikatında Pentagon tarafından nükleer silah taşıyabilen B-52H uçağının kullanılması yeni bir provokasyon. Bu şekilde ‘kılıç şakırdatılması’ Avrupa’daki gerilimi körüklüyor” ifadeleri kullanıldı.

Применение пентагоном в маневрах #BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. pic.twitter.com/zNuOPKiRjA — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 10, 2021

​Açıklamada bu tür eylemlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da Cenevre’de yapılacak zirve öncesinde, atmosfere gölge düşürdüğü belirtildi.

Büyükelçilik ABD’ye kıtadaki güvenliğe yönelik yaklaşımını kökten bir şekilde gözden geçirmesi ve Rusya sınırları yakınlarındaki tehlikeli eylemlerine son vermesi çağrısı yapıldı.

6-18 Haziran tarihlerindeki Baltops 2021 tatbikatında NATO üyesi 16 ülke yer alıyor.