Almanya: Ukrayna'nın NATO üyeliği konusu gündemde yok

Başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun şimdilik gündemde yer almadığını belirtti.

Demmer, “Ukrayna'ya karşı tutumumuzu, bizim için önemini ve Ukrayna'daki çabalarımızı biliyorsunuz, ancak daha önce de söylediğimiz gibi NATO'ya üyeliği konusu gündemde değil” dedi.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın tehlikede olduğunu ileri sürerek yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ve ülkenin NATO’ya üyeliği meselesinin derhal ele alınması gerektiğini ifade etmişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov ise, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından, 2008 yılında Ukrayna’nın NATO Üyelik Eylem Planı'na alınmasına karşı çıkan Almanya ve Fransa'nın sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti.