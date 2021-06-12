ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık askeri yardım

Pentagon Sözcüsü Kirby, Ukrayna'ya topçu ve havan tespit radarları ve insansız hava araçlarına karşı sinyal bozucular da dahil olmak üzere 150 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi daha sunduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Washington'un Ukrayna'ya bir askeri yardım paketi daha sunduğunu bildirdi.

Kirby, açıklamasında "Bugün bakanlık, Ukrayna güçlerinin ülkelerinin toprak bütünlüğünü korumalarına ve NATO ile eşgüdümü geliştirmelerine yardımcı olmak adına, Ukrayna'ya güvenlik yardımı girişiminin bir parçası olarak 150 milyon dolarlık yeni paketi duyuruyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, yardım paketinin 2 adet topçu ve havan tespit radarı, insansız hava araçlarına karşı sinyal bozucular, güvenli iletişim cihazları, elektronik harp ve tıbbi tahliye teçhizatını içerdiğini kaydetti.

JUST IN: Pentagon announces $150 million in security assistance to Ukraine to help bolster borders https://t.co/AlrW47rNsJ pic.twitter.com/VLnY4PkCkk — The Hill (@thehill) June 11, 2021

ABD'nin ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait üslerin operasyonel güvenliğini ve kapasitesini geliştirmek için Kiev'e eğitim ve teçhizat sağlayacağını belirten Kirby, bunun, mart ayında açıklanan ve 125 milyon dolar değerindeki paketi tamamlayacağı bilgisini verdi.

Mart ayında açıklanan pakette, Mark VI tipi devriye botları, topçu tespit radarları, taktik teçhizat ve uydu desteği yer almıştı.

Öte yandan Kirby, Washington'un Kiev'e öldürücü silahlar da dahil olmak üzere güvenlik yardımı sağlamayı sürdüreceğini dile getirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten bu yana 2.5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt ettiğini anımsatan yetkili, ayrıca Avrupa-Atlantik hedeflerini ilerletme yönündeki reformlarla birlikte ülkeye sürekli yardım teklifinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.