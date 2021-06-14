NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ile ilişkilerimiz, Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyede

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çin'in düşman olmadığını ama güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyleyen Stoltenberg, Rusya ile ilişkilere de değindi.

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ilk açıklamaları şöyle:

* Bugün transatlantik ilişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz.

* Yeni bir Soğuk Savaş'ı Çin'le başlatıyor değiliz.

* Bize yaklaşıyor. Siber uzayda Çin'i görüyoruz, Afrika'da Çin'i görüyoruz ama Çin aynı zamanda kendi kritik önemdeki altyapımıza da büyük yatırım yapıyor. Çin'in bizim değerlerimizi paylaşmadığını biliyoruz. Çin düşmanımız ya da rakibimiz değil.

* Çin ile fırsatlar var. Çin ile iklim değişikliği ve silahların kontrolü konusunda çalışmalıyız. Ancak Çin'in askeri güçlenmesi, artan etkisi ve zorlayıcı tavırları da güvenliğimiz bakımından bazı sınamaları ortaya koyuyor. Bunlara İttifak olarak birlikte eğilmeliyiz.

* Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyesinde. Bunun nedeni Rusya'nın saldırgan eylemleri. İnanıyorum ki liderler Rusya'ya yönelik 'diyalog ile birleştirilmiş güçlü savunma' şeklindeki ikili yaklaşımımızı teyit edecek.