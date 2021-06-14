Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki liderin NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki liderin NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
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