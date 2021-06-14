NATO zirvesi bildirisi yayımlandı: Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez katıldığı NATO liderler zirvesinin bildirisinde 2030 Stratejik Konsepti'nin kabul edildiği belirtilirken, Türkiye'ye de yer verildi.

* Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

* Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.

* Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.