Rusya Savunma Bakanlığı: Yabancı avcı uçakları, Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarına eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerinde uçan iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağına yabancı avcı uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu.

Bakanlık, "Uzun menzilli iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Güzergahın bazı bölümlerinde İtalya Hava Kuvvetleri'nin F-35, Danimarka Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve İsveç Hava Kuvvetleri'nin Saab JAS 35 Gripen uçakları Rus uçaklarına eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nden Su-35 ve Baltık Filosu'ndan Su-27 savaş uçaklarının Rus stratejik bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini de kaydetti.

Rusya'ya ait uzun menzilli savaş uçaklarının Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde düzenli olarak uçuşlar yaptığını belirten bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşları uluslararası kurallara harfiyen uyarak gerçekleştirdiğini vurguladı.