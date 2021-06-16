Su-57 uçağının yeni versiyonu geliştirilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya Savunma Bakanlığı ve Suhoy Tasarım Bürosu’nun, ihracat amaçlı olarak Su-57 uçağının iki kişilik versiyonunu geliştirmeyi planladığını söyledi.

Primorskiy bölgesine iş ziyaretinde bulunan Borisov, ihracat için Su-57 uçağının iki kişilik versiyonunun geliştirilmesinin planlandığını, uçaktaki bu modifikasyonun yurtdışından talepleri artıracağını ifade etti.

Borisov, “Uçağa yönelik ilgi var, ancak ordumuzda bu modelin sayısı arttıkça ilgi yıldan yıla artacak diye düşünüyorum. Yabancı müşteriler ilk olarak herhangi bir silahın Rus Silahlı Kuvvetleri’ndeki performansına bakacaktır” ifadelerini kullandı.

Geçmişte PAK FA olarak bilinen Su-57 uçağı, hava, kara ve su üzerindeki her türlü hedefi imha etmeye yönelik tasarlanmış, çok fonksiyonlu beşinci nesil bir savaş uçağı ve ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştirdi.