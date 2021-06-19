NATO: Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkmasına üzüldük

Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkma kararından dolayı üzgün olduğunu ifade eden NATO, Moskova’ya, anlaşmadan nihai olarak çekilmeden önce kalan 6 ayı, bu kararı yeniden gözden geçirmek için kullanma çağrısında bulundu.

NATO’nun açıklamasında, “Rusya’nın, Avrupa-Atlantik bölgesinde şeffaflığa, güvenliğe, istikrara ve karşılıklı güvene yardımcı olan önemli ve yasal olarak bağlayıcı bir belge olan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararını bildirmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Rusya’yı, anlaşmadan çıkma kararının yürürlüğe girmesine kalan 6 ayı, kararını gözden geçirmek ve Açık Semalar Anlaşması’na geri dönmek için kullanmaya çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

NATO'dan yapılan açıklama, “Rusya’nın eylemleri bunu mümkün kıldığında, yapıcı ilişkiler için çaba göstermeye devam ediyoruz” diye devam etti.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan 18 Aralık’ta çekileceği belirtilmişti.