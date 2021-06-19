Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin'le görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" bilgisi verildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/IkR3U8SUJ8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021

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