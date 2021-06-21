ABD Donanması, uçak gemisinin dayanıklılığını ölçmek için 18 tonun üzerinde patlayıcı kullandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre patlama 3.9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturdu.

ABD Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials) tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı. Uçak gemisi USS Gerald R. Ford, cuma günü Atlas Okyanusu'nda seyir halindeyken düzenlenen patlamada yaklaşık 18 ton patlayıcı kullanıldı. ABD Jeoloji Kurumu patlamayı 3.9 büyüklüğünde deprem olarak kaydetti.

ABD Donanması'nın 18 tonluk patlayıcı testi 3.9'luk deprem etkisi yarattı https://t.co/m79tMVaKzA pic.twitter.com/B0dAB8DdR5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 21, 2021

​Donanmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor.

Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor. Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir.

Gemi, nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı."