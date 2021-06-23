Kara Kuvvetleri Komutanlığı 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının bir adet T-129 ATAK helikopterini daha envanterine eklediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 55'inci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 55’inci #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NFjxuSQYuv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2021

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