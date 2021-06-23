BM: Nükleer silah kullanma riski ‘soğuk savaştan’ bu yana en yüksek seviyede

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nda video konferans yoluyla konuşma yapan Nakamitsu, “Bir nükleer silahın kasıtlı hareket, olay veya yanlış hesaplama sonucu kullanılma riski ‘soğuk savaş’tan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor” ifadesini kullandı.

Bu olasılıkların Birleşmiş Milletler’i (BM) tedirgin ettiğini kaydeden yetkili, mevcut durumun sebepleri arasında, çok kutuplu nükleer düzenin hızlandırılması, bölgesel gerilim ve silah yarışmasını gösterdi.

Nakamitsu, “Diyalog eksikliği, şeffaflıkta düşüş gözlemliyoruz. Silah kontrol rejimi bozulmaya devam ediyor. En büyük tehlike, taraflardan gelen sinyallerin yanlış algılanması ve eskalasyonun artması riskidir. Nükleer riskleri ortadan kaldırmak için en iyi çözüm bu tür silahların ortadan kaldırılması” dedi.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) geçen hafta, konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı sayısının 2020’de artarak 3 bin 720’ye ulaştığını açıklamıştı. Bu yılın başlarında da bu sayının 3 bin 825’i bulduğu kaydedilmişti. SIPRI, soğuk savaş sonrasında gözlemlenen nükleer silah azaltma eğilimi son zamanlarda durdu, yine de toplam nükleer başlık sayısının henüz Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması’nın (START-3) şartlarına uyduğu kaydedilmişti.

Stratejik istikrarın anahtarı niteliğinde olan START-3 anlaşması, 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girmişti. Belge, bu yılın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında varılan anlaşmayla 5 yıl daha uzatılmıştı.