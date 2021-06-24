ABD uçakları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir uçak gemisinden havalandı

ABD savaş uçaklarının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir uçak gemisinden havalanarak muharebe görevi gerçekleştirdiği bildirildi.

CNN'in aktardığına göre, ABD Deniz Piyade Kolordusu’na ait F-35B savaş uçakları, İngiltere’ye ait Queen Elizabeth uçak gemisinden havalanarak Ortadoğu üzerinde muharebe görevini yerine getirdi.

Haberde bu uçuşun, 1943’ten bu yana bir ilk olduğu kaydedilerek ABD uçaklarının, 78 yıl önce Pasifik Okyanusu’nun güney kısmında, yine İngiltere’ye ait Victorious gemisinden havalandığı anımsatıldı.

F-35B savaş uçaklarının hedefinde IŞİD mevzilerinin olduğu belirtildi. Operasyona İngiliz savaş uçakları da katıldı.

Queen Elizabeth uçak gemisinde toplamda, ABD ve İngiltere’ye ait 18 adet savaş uçağı bulunuyor.