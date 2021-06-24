Paşinyan, Rus askeri üssünün genişletilmesiyle ilgili görüşmeler için Moskova'ya heyet gönderiyor

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, ülkedeki Rus askeri üssünün genişletilmesiyle ilgili konuları istişare etmek üzere bir hükümet heyetini Moskova'ya gönderiyor.

20 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerini önde tamamlayan Paşinyan, Ermenistan sınırlarının Rus birlikleriyle takviye edilmesiyle ilgili müzakerelere hız kazandırıyor.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Rus askeri üssünün işleyişiyle ilgili konuların görüşülmesi için Moskova'ya hükümet heyeti gönderilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Moskova'da temaslarda bulunacak olan, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan heyet, 13. Rus-Ermeni Hükümetlerarası Komisyon toplantısına da katılacak.

Görüşmeler sırasında Ermenistan'daki Rus askeri üssünün faaliyetleri için gereken arazilerin ve yapıların Rus tarafına verilmesi de ele alınacak.

Nisan başında Paşinyan, Azerbaycan ve İran sınırındaki Syunik Bölgesi'nde 102. Rus askeri üssüne ait iki müstahkem mevki kurulduğunu belirtmişti.

Müstahkem mevkilerin sadece bölgenin değil tüm Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması için ek garanti anlamına geldiğini vurgulayan Paşinyan, daha sonraki açıklamalarında sınır bölgelerinin güvenliği için Rus askeri üssünün daha da genişletilmesini önermişti.