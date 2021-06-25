Bloomberg: Türkiye, başka kimsenin istemediği Afganistan görevine hazırlanıyor

Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusu tartışılmaya devam ediliyor.

Konuyla ilgili bir analiz yayınlayan Bloomberg de, 'Türkiye, başka kimsenin istemediği Afganistan görevine hazırlanıyor' başlıklı yazıda 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan çekilmeye başlayan ABD'nin yerine 'Türkiye'nin liderliği almaya istekli olduğu' belirtildi.

Bunun 'Ankara için tehlikeli bir teklif olduğu' belirtilen yazıda ayrıca, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözü olası ödüllerde. Başka hiç kimsenin istemediği bir işi üstlenmek, Washington'la yıllardır süren anlaşmazlıklar nedeniyle gerilen bağları onarmak için bir fırsat sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. Yazıda ilişkilerin gerilmesine sebep olan en önemli meselelerden birinin, Türkiye'nin, NATO'nun kendi güvenliğine tehdit olarak gördüğü Rus füze savunma sistemi S-400'leri satın alması gösterildi.

'Türkiye ABD ve Avrupa'nın gözüne girmeyi umuyor'

Taliban'ın bölgede artan eylemlerine de dikkat çekilen yazıda, ABD'nin vereceği 'hava desteğine ilişkin' ise çok az ayrıntının paylaşıldığına dikkat çekildi.

Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü'nden profesör Jenny White, Türkiye'nin konumunu "Havaalanını korumak, çok fazla pes etmeden iyilik yapmanın bir yolu" ifadeleriyle değerlendirdi.

White ayrıca, "Türkiye, saldırgan politikaları nedeniyle her köşede dostlarını kaybetti. Finansal piyasalar için iyi bir görüntü vermesi gerekiyor ve ABD ve Avrupa'nın gözüne girmeyi umuyor" dedi.

Ankara Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı stratejisti Nihat Ali Özcan da, Taliban ile Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı sürece, 'devasa güvenlik riskleri nedeniyle' görevin imkansız olduğunu söyledi ve "Soru şu, Taliban'ın piste uzaktan havan mermisi veya roket atmasını kim önleyecek?" ifadelerini kullandı.

Taliban da, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını 'işgal' olarak nitelendireceklerini açıklamıştı.

'Erdoğan iddialı bir dış politikaya girişti'

© REUTERS NATO çekildikten sonra Afgan başkentindeki havaalanının güvenliğini Türkiye'nin sağlamasına Taliban'dan kırmızı ışık ifadelerine yer verilen haberde ayrıca, Türkiye'nin koruyacağı havalimanının da 'bugüne kadar çok defa saldırıya uğradığı' hatırlatıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin ABD'nin geri çekilmesiyle ilgili olarak "Geri çekilme oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor, ancak barış süreci salyangoz hızında ilerliyor" sözlerine yer verilen analizde, "Kesin olan tek şey, Biden'ın askerleri savaşın 20. yıl dönümünden önce tamamen çekecek olması" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Habere göre, ABD yetkilileri, 'Taliban'ın ABD çıkarlarını tehdit etmesi durumunda' ülkedeki operasyonlara hava desteği vereceğini de söyledi.