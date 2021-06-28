'Rusya, ABD'nin silah pazarındaki baskısına karşı tedbir sistemi geliştirdi'

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Moskova’nın dünya silah pazarındaki silah ürünlerini ve yabancı işverenlerini korumak amacıyla ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarına karşı bir tedbir sistemi geliştirdiğini ifade etti.

St. Petersburg’da sona eren IMDS (International Maritime Defence Show) 2021 fuarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şugayev, Moskova’nın dünya silah pazarındaki silah ürünlerini ve yabancı işverenlerini korumak amacıyla ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarına karşı bir tedbir sistemi geliştirdiğini kaydetti.

Şugayev, "ABD ve müttefiklerinden gelen yaptırım baskısına karşı koymak amacıyla hem Rus askeri ürün üreticilerini, hem de yabancı ortaklarımızı koruyan ciddi bir karşı önlem sistemi geliştirdik" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle, ABD'nin bağımsız devletlerin kendi güvenliklerini sağlamaya yönelik egemenlik haklarını bariz ve kaba bir şekilde ihlal etme girişimlerine rağmen, askeri-teknik işbirliği sistemimiz yüksek verimlilikle çalışmakta olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

Rusya’nın son yıllarda silah satış hacmi bakımından dünya liderleri arasındaki yerini koruduğunu hatırlatan Şugayev, Rus askeri ürün ihracatının yıllık hacminin son zamanlarda yaklaşık 15 milyar dolar seviyesinde tutunmaya devam ettiğini vurguladı.