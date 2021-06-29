ROKETSAN, Bangladeş'e ihracat yapacak

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türk savunma sanayisinin, kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiğini' belirtti.

İsmail Demir, "Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. Durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı

Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.



Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında @roketsan’ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi.



Durmak Yok Yola Devam! pic.twitter.com/jyyrrpctFq — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 29, 2021

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