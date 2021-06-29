Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Hollanda'nın 'Rus savaş uçakları gemimizi taciz etti' iddiasına yanıt

Rus jetlerinin Karadeniz'de Hollanda Donanmasına ait bir savaş gemisi için tehlikeli bir durum oluşturduğu iddiası ile ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu geminin rotasını Kerç Boğazı’na doğru çevirdiğini ve Rus jetlerinin Rusya sınırının ihlaline izin vermemek üzere havalandırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan basın mensuplarına yapılan açıklamada, Hollanda Savunma Bakanlığı’nın Rus avcı uçaklarının Evertsen savaş gemisi için tehlikeli bir durum oluşturduğunu şeklindeki iddiaya değinilerek, Hollanda gemisinin rotasını Kerç Boğazı’na doğru çevirdiğini, Rus jetlerinin Rusya sınırının ihlaline izin vermemek üzere havalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Haziran 2021'de Karadeniz Filosunun NATO gemilerinin Karadeniz'deki eylemlerini takip eden objektif kontrol araçları ile tarafsız sularda bulunan Hollanda Donanmasına ait Evertsen fırkateyninin rotasını değiştirdiği ve Kerç Boğazı yönünde hareket etmeye başladığı tespit edildi. Rusya Federasyonu sınırının ihlal edilmesini önlemek amacıyla görev kuvvetlerinden Su-30 avcı uçakları ve Su-24 bombardıman uçakları havaya kaldırıldı, bu uçaklar güvenli mesafeden Hollanda Donanmasına ait geminin yakınında uçuş gerçekleştirdi" denildi.

Öte yandan açıklamada, Rus uçaklarının uçuşundan sonra Hollanda fırkateyninin derhal sınırdan uzaklaştığı ve eski rotasına geri döndüğü vurgulandı.

Görevlerini yapan uçakların üslerine geri döndüklerini bildiren Bakanlık, "Rus uçaklarının uçuşları uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak icra edildi" ifadelerini kullandı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Rusya'nın Kırım'ın güneydoğusunda Evertsen adlı fırkateynin üzerinde alçak uçuşlar yaparak gemiyi taciz ettiğini iddia etmişti.

Armed Russian military jets caused a dangerous situation in the Black Sea near HNLMS Evertsen last Thursday. The aircraft repeatedly flew dangerously low over and close to the ship and carried out mock attacks. HNLMS Evertsen was in international waters during these harassments. pic.twitter.com/fcY1nH392V — Ministerie van Defensie (@Defensie) June 29, 2021

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