Rus avcı uçakları, Karadeniz'de Hollanda'ya ait savaş gemisini korkutmuş

Hollanda Savunma Bakanlığı, Rus avcı uçaklarının geçen hafta Karadeniz'de Hollanda Donanması'na ait bir savaş gemisi için tehlikeli bir durum oluşturduğunu öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre olay geçen perşembe Hollanda Donanması'na ait Evertsen savaş gemisi Kırım'ın güneydoğusunda bulunduğu sırada yaşandı.

Rus avcı uçaklarının Evertsen gemisi için tehlikeli derecede alçak ve yakın mesafede uçtuğunu savunan bakanlık, Karadeniz'de bulunan gemi için tehlikeli bir durum oluştuğunu kaydetti.

Armed Russian military jets caused a dangerous situation in the Black Sea near HNLMS Evertsen last Thursday. The aircraft repeatedly flew dangerously low over and close to the ship and carried out mock attacks. HNLMS Evertsen was in international waters during these harassments. pic.twitter.com/fcY1nH392V — Ministerie van Defensie (@Defensie) June 29, 2021

Bakanlık, "Birkaç saat süren 'korkutma' sürecinin ardından geminin elektronik ekipmanında kesintiler yaşandı" diye ekledi.

Hollanda, Karadeniz'de yaşanan hadiseyi Rusya ile görüşecek

Hollanda Savunma Bakanı Vekili Anna Theodora Bernadina (Ankh) Beyleveld, Rus avcı uçaklarının Karadeniz'de Hollanda Donanması'na ait bir savaş gemisi için tehlikeli bir durum oluşturduğu iddia edilen hadiseyi Rusya ile görüşmek niyetinde olduklarını belirtti.

Rusya’nın eylemlerini 'sorumsuzca' olarak niteleyen Beyleveld, "Evertsen savaş gemisi, oradan geçme hakkına sahip. Hadise riskini gereksiz yere artıran bu tür saldırgan eylemlerin hiçbir gerekçesi yok. Hollanda bu konuyu Rusya ile görüşecek" ifadelerini kullandı.