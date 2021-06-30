Rus ordusu, Akdeniz’deki tatbikat kapsamında keşif ve hava saldırısı püskürtme çalışması icra etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Akdeniz'de gerçekleştirdikleri tatbikatta deniz yüzeyi ve su altı durumunun keşif tekniklerinin üzerinde çalışıldığını, düşmanın hava saldırısının ‘püskürtüldüğünü’ bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Donanması ve Hava-Uzay Kuvvetleri birliklerinin Akdeniz’deki tatbikat kapsamında deniz yüzeyi ve su altı durumunun keşif tekniklerinin üzerinde çalıştığı ve düşmanın hava saldırısının ‘püskürtüldüğü’ bildirildi.

Açıklamada, "Savaş eğitimi önlemlerinin bir parçası olarak deniz yüzeyi ve su altı durumunun keşfi için taktik teknikler üzerinde çalışıldı. Gemilerin manevraları, İl-38 anti denizaltı uçaklarla etkileşim halinde gerçekleşti. Donanma kuvvetlerinin eylemlerinin hava koruması Su-35 avcı uçakları ve Su-34 avcı-bombardıman uçakları tarafından sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Amiral Makarov fırkateyninin taşıdığı Ka-27 anti denizaltı helikopteri de düşman arama çalışmalarına katıldı, görevleri başarıyla tamamlayan tüm uçaklar Hmeymim Hava Üssü’ne geri döndü.

Bakanlık, "Donanma kuvvetleri ayrıca hava saldırısını püskürtme çalışması yaptı. Hava savunma araçlarının hava hedefleriyle mücadelesi ile ilgili uygulamalı eylemler çalışıldı. İnsansız hava araçlarıyla mücadeleye özel olarak önem verildi" dedi.

Öte yandan açıklamada, tatbikatta Kinjal hipersonik füzelerle donatılmış MiG-31K avcı uçaklarının ve uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçaklarının da eğitim uçuşları gerçekleştirdikleri belirtildi.

Tatbikatta Moskova füze kruvazörü, Amiral Essen ve Amiral Makarov adlı fırkateynler, Stary Oskol ve Rostov-na-Donu denizaltıları, Tu-142MK ve Il-38 anti-denizaltı uçakları, uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçakları ve MiG-31K uçakları yer aldı.