MİT’ten Süleymaniye’de ikinci operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde PKK'ya yönelik bir operasyon daha gerçekleştirdi.

MİT, PKK’nın birçok eyleminden sorumlu olduğu belirtilen Ulaş Doğan’ın etkisiz hale getirilmesinden sonra, yine Süleymaniye’de Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci'yi etkisiz hale getirdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre MİT, örgütün Kandil’in güneyi ile Süleymaniye’ye militan göndermeye çalıştığını tespit etti.

Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel işbirlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu belirlendi. Örgütün liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibigüvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı.

Militanların operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014’te örgüte katılan Mahiye Açık ve 2015’te örgüte katılan Suriye uyruklu Roha Raci, Süleymaniye’nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi. PKK'lıların içinde bulunduğu araç da tanınmaz hale geldi.

Gara'da 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı da, TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Kuzey Irak’ta Gara bölgesinde 7 PKK’lının hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.