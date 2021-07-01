WP: Çin, balistik füzeler için 100'den fazla fırlatma tesisi inşa ediyor

Washington Post (WP) gazetesinin Kaliforniya'da uydu görüntülerini inceleyen araştırmacılara dayandırdığı haberine göre Gansu eyaletinin Yumen şehri yakınlarında Çin'in nükleer başlıklı balistik füzelerine yönelik mevcut tesislerinde bulunan unsurları içeren 119 benzer yapı tespit edildi.

ABD'li uzman Jeffrey Lewis, "Buna Çin genelinde yapımı devam eden diğer tesislerin sayısını da eklersek, yapım aşamasındaki tesislerin toplam sayısı 145 olur. Çin'in nükleer kuvvetlerinin caydırıcılığını ABD'nin ilk saldırısına dayanabilecek ve ABD'nin füze savunma sistemini yenilgiye uğratmaya yetecek düzeye çıkarmayı planladığını düşünüyoruz" dedi.

Uzmanlar, Çin'in bu adımını Pekin'in nükleer alandaki imkanlarını önemli derecede genişleteceğinin göstergesi olarak yorumladı.

WP'ye göre Çin, 250-300 adet nükleer silaha sahip. Yeni tesislerde kaç adet füze konuşlandırılacağı bilinmezken WP, konuşlandırılması planlanan füzelerin sayısı 100'ün çok altında olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca WP, Çin'in daha önce bu tür tesisleri 'gözdağı vermek' için inşa ettiğini ve nükleer füze konuşlandırmadığını anımsattı.