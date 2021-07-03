Belarus, Ukrayna sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı

Sputnik’e konuşan Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, Ukrayna ile sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.

“Belarus Cumhuriyeti'nin Ukrayna ile olan sınır bölgesinin korunması, sınır muhafaza ve kontrol birimleri tarafından takviyeli olarak gerçekleştiriliyor” diyen Bıçkovskiy, ‘sınır muhafaza yetkililerinin belirli bölgelerdeki mevcut durumu dikkate alarak, vatandaşların sınır bölgesinde ve şeridinde ziyaret ve bulunma prosedürüne ilişkin kontrolü sıkılaştırmak için taktik rezervleri kullandığına’ dikkat çekti.

Vasiliy Koba Ukrayna, Belarus’la uçuşları durduruyor ifadelerini kullandı.

Bıçkovskiy, ‘Belarus sınır muhafaza servisinin Belarus Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarını sınırında sağlamak için yeterli güce ve araçlara sahip olduğunun’ altını çizdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün sınır muhafaza birliklerine ‘Belarus’a muazzam miktarda silahların’ sokulduğu gerekçesiyle Ukrayna ile sınırın tamamen kapatmaları için talimat verdiğini açıklamıştı.