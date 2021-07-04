Zelenskiy’den Kırım Köprüsü'nü ‘yok edebileceği’ iddia edilen ‘Neptün’ füzesinin hazır olduğu mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, devlet testlerinin tamamlandığı Neptün seyir füzelerinin Karadeniz ve Azak Denizi’nde ‘Rus saldırganlığına’ karşı koyacak kabiliyete sahip olduğunu ileri sürdü.

Zelenskiy ayrıca, Kiev'in Türkiye’den Bayraktar insansız hava araçlarını (İHA) yakın bir zamanda teslim alacağını ve donanmanın yenileneceğini belirterek, Ukrayna’nın ilk ADA Sınıfı Korveti’nin Türkiye tarafından inşasının 2023 yılı sonunda tamamlanacağını ve kendilerine teslim edileceğini kaydetti.

Daha önce, Kiev yetkilileri defalarca ‘Kırım Köprüsü'nü yok edebilecek’ yeni bir füze sistemi geliştirdiklerini duyurmuştu.

Rusya Askeri Bilimler Akademisi’nden Prof. Sergey Gorbaçov’a göre, Neptün füzesi, ses hızının altında, kolay vurulabilen ve modern standartların çok altında olan bir silah.

Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Konstantin Sivkov ise, Ukrayna’nın geliştirdiği Neptün füzesinin, Sovyet X-35'in bir versiyonu olduğunu belirterek, bu füzenin potansiyel bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.