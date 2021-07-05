Japon Denizi'ne giren Fransız keşif gemisi, Rusya ordusu tarafından takibe alındı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Doğu Askeri Bölge güçlerinin Japon Denizi’nde bugün itibarıyla faaliyette olan Fransız keşif gemisini takip ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Doğu Askeri Bölge’nin güçleri ve araçları, 5 Temmuz 2021’den itibaren Japon Denizi ve Tatar Boğazı sularında faaliyet gösteren Fransız Donanmasına ait Dupuy de Lome keşif gemisinin takibini gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.